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Карантин и режим ЧС на Украине продлили до конца июня

Людей призывают оставаться дома во время Пасхи и майских праздников.

21 апреля 2021, 12:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство Украины до 30 июня продлило режим чрезвычайной ситуации и карантинные меры, направленные на предотвращение пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии", — сказал он.

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По словам Шмыгаля, сейчас ситуация с распространением инфекции и нагрузка на медицинскую систему страны стабилизируются, однако это не значит, что люди могут вернуться к массовым гуляньям и вечеринкам.

Премьер заметил, что особую осторожность жителям следует соблюдать в дни майских праздников и Пасхи (2 мая), и призвал людей оставаться дома.

Сейчас на Украине в Киеве и ещё в 12 областях действует жёсткий карантин, в ходе которого кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ остаются закрытыми. Исключения касаются лишь продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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