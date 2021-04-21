Матвиенко: Совфед будет работать без выходных для принятия законов по итогам послания Путина
Властям предстоит большой объём работы, все необходимые акты будут приняты в весеннюю сессию.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов
Реализация решений, озвученных президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, потребует ускоренной подготовки и принятия пакета законов уже до 1 июля этого года. Так, на майские праздники сенаторам придётся работать без выходных. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Полагаю, что все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию. У нас не будет ни майских каникул, ни выходных", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
Также спикер сообщила, что сейчас все члены правительства активно займутся подготовкой законных и нормативных актов для скорейшего вступления в силу тех решений, которые были озвучены президентом в послании. По её словам, на текущей неделе сенаторы соберутся на двух заседаниях по обсуждению этих вопросов.
Отметим, что социальный блок оказался одним из самых объёмных в прозвучавшем Послании Федеральному собранию. По словам Владимира Путина, государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Так, по его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6350 рублей в месяц. А семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в преддверии нового учебного года выплатят по 10 000 рублей.
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