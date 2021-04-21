Матвиенко: Совфед будет работать без выходных для принятия законов по итогам послания Путина

Реализация решений, озвученных президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, потребует ускоренной подготовки и принятия пакета законов уже до 1 июля этого года. Так, на майские праздники сенаторам придётся работать без выходных. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Полагаю, что все необходимые законы, которые требуют оперативного решения, мы примем в весеннюю сессию. У нас не будет ни майских каникул, ни выходных", — сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

Также спикер сообщила, что сейчас все члены правительства активно займутся подготовкой законных и нормативных актов для скорейшего вступления в силу тех решений, которые были озвучены президентом в послании. По её словам, на текущей неделе сенаторы соберутся на двух заседаниях по обсуждению этих вопросов.

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