После решения присяжных по делу Флойда его семье позвонил Байден

Президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис поговорили по телефону с семьёй погибшего Джорджа Флойда после того, как экс-полицейского Дерека Шовина присяжные признали виновным в убийстве афроамериканца. Об этом сообщили в Белом доме. Приговор американский лидер назвал справедливым и важным.

"Ничто не сможет полностью всё это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость. Это очень важно", — отметил глава государства, комментируя приговор.

Кроме того, глава Белого дома пообщался с губернатором штата Миннесота Тимом Уолзом. Как ожидается, Байден и Харрис вскоре выступят с обращением в связи с делом об убийстве Флойда.

Напомним, бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинения, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через восемь недель.

Напомним, летом 2020 года после того, как жёсткие действия полиции при задержании Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. Лайф также рассказывал, что Дерек Шовин ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за чрезмерную жестокость.

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