Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет

Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 95-летний юбилей. Традиционных для таких дней орудийных залпов не будет: королевская семья в трауре в связи со смертью герцога Эдинбургского Филиппа, который ушёл из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.

Королева встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в своей резиденции — Виндзорском замке. Елизавета II находится там уже полгода с момента введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что спустя четыре дня после смерти супруга, принца Филиппа, королева Великобритании Елизавета II вернулась к рабочим обязанностям. Однако профессор современной британской истории Уорикского университета историк Сара Ричардсон уверена, что британская королева будет постепенно отдаляться от монарших обязанностей в связи со смертью мужа.

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