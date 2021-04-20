Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
О праздновании юбилея не может быть и речи: на днях был похоронен муж монаршей особы, супруги прожили в браке более 70 лет.
Фото © ТАСС / Jonathan Brady
Королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 95-летний юбилей. Традиционных для таких дней орудийных залпов не будет: королевская семья в трауре в связи со смертью герцога Эдинбургского Филиппа, который ушёл из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.
Королева встретит 95-летие в окружении ограниченного круга лиц в своей резиденции — Виндзорском замке. Елизавета II находится там уже полгода с момента введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса.
Ранее стало известно, что спустя четыре дня после смерти супруга, принца Филиппа, королева Великобритании Елизавета II вернулась к рабочим обязанностям. Однако профессор современной британской истории Уорикского университета историк Сара Ричардсон уверена, что британская королева будет постепенно отдаляться от монарших обязанностей в связи со смертью мужа.
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