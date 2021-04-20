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Под Петербургом промзону охватил масштабный пожар – видео

Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, на месте ЧП работают сотрудники МЧС.

20 апреля 2021, 22:36

Под Петербургом промзону охватил масштабный пожар. Видео © LIFE

В пригороде Санкт-Петербурга, на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области, горит промзона. По данным регионального управления МЧС, огнём объяты около 2000 квадратных метров.

Как отметили в управлении, на территории промышленной зоны горит строительный мусор. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено 26 человек и шесть единиц техники.

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Напомним, что вечером 19 апреля в Нижнем Новгороде в жилом доме прогремел взрыв. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 года. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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