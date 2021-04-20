Под Петербургом промзону охватил масштабный пожар – видео

Как отметили в управлении, на территории промышленной зоны горит строительный мусор. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено 26 человек и шесть единиц техники.

Напомним, что вечером 19 апреля в Нижнем Новгороде в жилом доме прогремел взрыв. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте 2,5 месяца и мальчика в возрасте 2,5 года. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.