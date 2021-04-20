Сегодня Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному собранию
Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени. Оно пройдёт в Центральном выставочном зале "Манеж".
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития государства после пандемии коронавируса.
Как и в прошлом году, мероприятие состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". На нём будут присутствовать члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус и другие представители разных ветвей власти.
Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию
Оглашение послания начнётся в 12:00 по московскому времени. Выступление российского лидера будет транслироваться в прямом эфире главных телеканалов страны.
Напомним, Владимир Путин ещё в марте сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию, работа велась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что послание президента будет направлено на внутреннюю повестку страны. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что выступление Путина будет интересным.
Выбор редакции
Пушков резко ответил Зеленскому на его обращение к Путину
Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию
Роскомнадзор потребовал снять ограничения на гимн России в Instagram
После решения присяжных по делу Флойда его семье позвонил Байден
Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
Комментариев: 0