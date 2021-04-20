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Сегодня Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному собранию

Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени. Оно пройдёт в Центральном выставочном зале "Манеж".

20 апреля 2021, 22:25
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Как ожидается, глава государства огласит системные меры поддержки и обозначит направления развития государства после пандемии коронавируса.

Как и в прошлом году, мероприятие состоится в Центральном выставочном зале "Манеж". На нём будут присутствовать члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус и другие представители разных ветвей власти.

Главное обращение президента: что это такое и как проходили оглашения посланий Федеральному собранию

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Оглашение послания начнётся в 12:00 по московскому времени. Выступление российского лидера будет транслироваться в прямом эфире главных телеканалов страны.

Напомним, Владимир Путин ещё в марте сообщил, что начал подготовку Послания Федеральному собранию, работа велась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что послание президента будет направлено на внутреннюю повестку страны. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал, что выступление Путина будет интересным.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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