Глава МИД Турции решил отправиться в Россию обсуждать возобновление полётов

Глава МИД Турции планирует посетить Россию, чтобы обсудить вопрос возобновления авиарейсов между двумя странами, когда ситуация с коронавирусом в республике нормализуется. Об этом заявил сам руководитель ведомства Мевлют Чавушоглу.

"Россия из-за роста случаев коронавируса в Турции ограничила полёты. Президенты двух стран это обсудили, и было принято такое решение, здесь нет политики. Но мы ввели дополнительные ограничения. Если мы будем их нарушать, то не достигнем результата, тогда под риском будет наш туризм", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала Haberturk.

Он также рассказал, что в ближайшее время Турцию посетит российская делегация, она оценит безопасность в сфере туризма.

"Потом мы поедем с министром туризма в Россию — но только после того, как цифры по коронавирусу будут меньше, сейчас смысла нет, мы не будем выглядеть убедительно", — добавил министр.

Чавушоглу подчеркнул, что турецким властям необходимо стабилизировать ситуацию с коронавирусом до конца Рамадана, то есть до 12 мая.

Как уже сообщал Лайф, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял оперативный штаб на фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. К примеру, в Турции регистрируют около 50–60 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около 8–9 тысяч случаев за день.

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