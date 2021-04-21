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В индийском госпитале из-за утечки кислорода умерло 22 пациента на ИВЛ

Отмечается, что утечка произошла за пределами больницы, а подача газа была прервана на 30 минут.

21 апреля 2021, 12:47

В Индии произошла утечка кислорода. Видео © Twitter / Sandeep Panwar

В больнице индийского штата Махараштра погибло по меньшей мере 22 человека с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Причиной трагедии стала утечка кислорода из резервуара. Об этом сообщает телеканал NDTV.

"Согласно текущей информации, 22 человека скончались из-за перебоев с кислородом в городской больнице Закира Хуссейна", — сообщил представитель местной администрации.

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Отмечается, что утечка произошла за пределами медучреждения, землю покрыли облака белого газа, высота которых составила около метра. Подача кислорода была прервана на 30 минут.

Ранее Лайф рассказывал, что число умерших от ковида в мире превысило отметку в три миллиона. Больше всего жертв инфекции зафиксировано в США, Бразилии и Мексике.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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