Прохор Шаляпин ответил хейтерам, которые призвали его "завоевать сердце" Елизаветы II

В разговоре с Лайфом певец Прохор Шаляпин прокомментировал ситуацию с мемами, которые ему и Гогену Солнцеву стали посвящать после смерти принца Филиппа. В силу фактов биографии шоуменов пользователи Сети предложили им отправиться в Лондон и завоевать сердце королевы Елизаветы II. Шаляпин решил ответить хейтерам, выложив фото с восковой королевой с подписью: "Да выехал я в Лондон!!! Выехал!!!".

"Она замечательная женщина, ощущение даже, что она русская, милая, добрая бабушка, к которой можно приехать на чай с пирожками, если бы не её королевская обязанность. Я думаю, она живёт закрытой жизнью, завидовать там не чему. Лучше свободы ничего не придумали, а она в своей свободе ограничена. Я желаю ей крепкого здоровья. Без шуток, хочется, чтобы она прожила как можно дольше, потому что она всем нам очень нравится, и, конечно, я тоже искренне очень расположен к королеве. Дай бог ей здоровья, надеюсь, что у королевы всё будет хорошо. Женщины в принципе живут на 10 лет дольше мужчин", — заявил певец.