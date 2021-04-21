Прохор Шаляпин ответил хейтерам, которые призвали его "завоевать сердце" Елизаветы II
Сегодня, 21 апреля, королеве исполнилось 95 лет.
Фото Instagram / shalyapin_official
В разговоре с Лайфом певец Прохор Шаляпин прокомментировал ситуацию с мемами, которые ему и Гогену Солнцеву стали посвящать после смерти принца Филиппа. В силу фактов биографии шоуменов пользователи Сети предложили им отправиться в Лондон и завоевать сердце королевы Елизаветы II. Шаляпин решил ответить хейтерам, выложив фото с восковой королевой с подписью: "Да выехал я в Лондон!!! Выехал!!!".
"Это совершенно не шуточное событие, что умер Филипп. Друзья и "добрые" люди завалили мой телефон мемами и картинками. И когда уже только ленивый не прислал мне эти шутки, я решил ответить хейтерам", — прокомментировал Лайфу "жертва" мемов.
Шаляпин не упустил возможности поздравить Её Величество с 95-летним юбилеем. Певец выразил своё глубокое уважение к королевской особе и сравнил её с русской бабушкой.
"Она замечательная женщина, ощущение даже, что она русская, милая, добрая бабушка, к которой можно приехать на чай с пирожками, если бы не её королевская обязанность. Я думаю, она живёт закрытой жизнью, завидовать там не чему. Лучше свободы ничего не придумали, а она в своей свободе ограничена. Я желаю ей крепкого здоровья. Без шуток, хочется, чтобы она прожила как можно дольше, потому что она всем нам очень нравится, и, конечно, я тоже искренне очень расположен к королеве. Дай бог ей здоровья, надеюсь, что у королевы всё будет хорошо. Женщины в принципе живут на 10 лет дольше мужчин", — заявил певец.
Напомним, что супруг королевы Великобритании принц Филипп скончался на 100-м году жизни 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце.
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