Девочку, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки, выписали из больницы
Школьница находится в Центре воспитания и очень скучает по своей родной маме, которая умерла.
Фото © LIFE
10-летнюю Полину из Новой Москвы, которая пожаловалась учителям на жестокую опекуншу, избивающую её кочергой за четвёрки, недавно выписали из больницы и определили в Центр содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки". Об этом Лайфу сообщил близкий к ситуации источник.
По информации нашего собеседника, девочку хорошо приняли в Центре другие дети, однако школу она пока не посещает, так как у неё украинские документы. Сейчас органы опеки занимаются их переоформлением на русские. При этом Полина часто плачет и говорит, что сильно скучает по родной маме, которая умерла. Про свою же опекуншу Марину Г. школьница отзывается плохо, радуется, что женщину арестовали, и просит, чтобы её больше не возвращали в тот дом. Кстати, сегодня у опекунши день рождения, его она отмечает в СИЗО.
Как отметил источник, Полина — очень тактильный ребёнок. Она часто с кем-то обнимается и просто любит проявления нежности, причём как со взрослыми, так и с детьми. Это означает, что ей очень не хватает ласки. Такой вывод сделал детский психолог, с которым девочка постоянно общается.
Кроме того, Полина частенько показывает воспитательнице свои травмы, которыми "наградила" её жестокая опекунша. Это сломанная ключица, выдранные клоками волосы, а также шрамы по всей голове и лицу. А ещё девочка очень удивляется большому количеству еды (в центре шестиразовое питание). Малышка всё время говорит, что дома её не кормили, и она самостоятельно варила себе геркулесовую кашу на воде.
По словам нашего собеседника, когда Полина адаптируется, она должна будет посещать комиссию опеки, где сотрудники службы совместно с медиками смогут определить, готова ли девочка пойти в семью.
Пинает и обзывает бездарями: в подмосковном спорткомплексе сняли на видео "воспитание" тренером будущих чемпионов
Напомним, в начале апреля в Новой Москве школьница пожаловалась учителям на то, что её избивает опекунша. При этом отмечалось, что подобные методы воспитания женщина считает нормальными. После публикации Лайфа ситуацией заинтересовалась полиция. Девочку определили в больницу, где врачи обнаружили на её теле множественные ушибы и явные следы побоев. Тогда ребёнок попросил сотрудников ПДН не отдавать её обратно в эту семью. В свою очередь сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы пообещали позаботиться о десятилетней Полине. Позднее стало известно, что жестокую опекуншу арестовали, как и её мужа. Он хоть и не был опекуном Полины, но тоже издевался над ней.
Жестокое обращение с детьми
Отец истощённой малышки из Ростовской области объяснил, почему не может забрать дочь у горе-матери
4 апреля, 18:32
Закрытая черепно-мозговая травма и ушибы: ростовская шестиклассница заявила, что её избила директор школы
2 апреля, 19:23
Избивший школьника в лифте пермяк объяснил Лайфу причины своего агрессивного поведения
17 марта, 14:41
Выбор редакции
Суд арестовал жестокую опекуншу, избивавшую 10-летнюю девочку кочергой за четвёрки
Овчарку, покусавшую двухлетнюю девочку в Москве, не станут усыплять
Песков объяснил, почему зарабатывает больше Путина
МИД: 10 дипломатов США должны покинуть Россию до 22 мая
"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным
Комментариев: 0