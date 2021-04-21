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Девочку, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки, выписали из больницы

Школьница находится в Центре воспитания и очень скучает по своей родной маме, которая умерла.

21 апреля 2021, 13:04
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

10-летнюю Полину из Новой Москвы, которая пожаловалась учителям на жестокую опекуншу, избивающую её кочергой за четвёрки, недавно выписали из больницы и определили в Центр содействия семейному воспитанию "Каховские ромашки". Об этом Лайфу сообщил близкий к ситуации источник.

По информации нашего собеседника, девочку хорошо приняли в Центре другие дети, однако школу она пока не посещает, так как у неё украинские документы. Сейчас органы опеки занимаются их переоформлением на русские. При этом Полина часто плачет и говорит, что сильно скучает по родной маме, которая умерла. Про свою же опекуншу Марину Г. школьница отзывается плохо, радуется, что женщину арестовали, и просит, чтобы её больше не возвращали в тот дом. Кстати, сегодня у опекунши день рождения, его она отмечает в СИЗО.

Как отметил источник, Полина — очень тактильный ребёнок. Она часто с кем-то обнимается и просто любит проявления нежности, причём как со взрослыми, так и с детьми. Это означает, что ей очень не хватает ласки. Такой вывод сделал детский психолог, с которым девочка постоянно общается.

Кроме того, Полина частенько показывает воспитательнице свои травмы, которыми "наградила" её жестокая опекунша. Это сломанная ключица, выдранные клоками волосы, а также шрамы по всей голове и лицу. А ещё девочка очень удивляется большому количеству еды (в центре шестиразовое питание). Малышка всё время говорит, что дома её не кормили, и она самостоятельно варила себе геркулесовую кашу на воде.

По словам нашего собеседника, когда Полина адаптируется, она должна будет посещать комиссию опеки, где сотрудники службы совместно с медиками смогут определить, готова ли девочка пойти в семью.

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Напомним, в начале апреля в Новой Москве школьница пожаловалась учителям на то, что её избивает опекунша. При этом отмечалось, что подобные методы воспитания женщина считает нормальными. После публикации Лайфа ситуацией заинтересовалась полиция. Девочку определили в больницу, где врачи обнаружили на её теле множественные ушибы и явные следы побоев. Тогда ребёнок попросил сотрудников ПДН не отдавать её обратно в эту семью. В свою очередь сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы пообещали позаботиться о десятилетней Полине. Позднее стало известно, что жестокую опекуншу арестовали, как и её мужа. Он хоть и не был опекуном Полины, но тоже издевался над ней.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман

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