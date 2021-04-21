"Мы сделаем всё для достижения поставленных целей": Главное из послания Путина

Владимир Путин обратился с традиционным Посланием Федеральному собранию. Лайф собрал основные тезисы из выступления президента.

Обращение президента к депутатам и сенаторам длилось 78 минут. За это время Владимир Путин рассказал о приоритетных направлениях в работе парламента и правительства.

Борьба с коронавирусом

Своё выступление Владимир Путин начал с благодарности в адрес тех, кто боролся и продолжает бороться с пандемией коронавирусной инфекции. Президент выразил признательность врачам, учёным, сотрудникам заводов, социальных служб, правоохранителям, бизнесу и представителям власти, а также призвал сделать прививку тех, кто ещё не вакцинировался.

"За кратким перечислением мер — огромный напряжённый труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть" Владимир Путин

Демография и здравоохранение

Сбережение народа России Владимир Путин назвал высшим национальным приоритетом. Президент поставил задачу к 2030-му году по показателю средней продолжительности выйти на уровень 78 лет. Сейчас цифры в сфере демографии неутешительны, в том числе на это повлияла и пандемия. В связи с этим правительству поручено расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров и запустить их в полном объёме с 1 июля для людей всех возрастов.

"Одна из мишеней, по которой прицельно бьёт коронавирус, — это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Владимир Путин

Чтобы россияне могли укрепить своё здоровье в пределах страны, президент предложил продлить программу туристического кешбэка в 20% за поездки до конца года. Кроме того, путёвки в детские лагеря будут компенсироваться государством наполовину, а для студентов-путешественников будут запущены пилотные проекты для проживания в кампусах.

Поддержка семей с детьми

Сейчас в России действует система выплат на первого и второго ребёнка от рождения до трёх лет. В среднем по стране это 11 300 рублей в месяц. Дополнительно президент предложил назначить новую выплату на детей от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях. Она составит 5650 рублей.

"Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей"

Также президент предложил ввести дополнительные меры поддержки для беременных, которые испытывают материальные трудности: ежемесячная выплата составит 6350 рублей в месяц. А с этого года больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100% от заработка.

Родители всех школьников и будущих первоклашек в 2021 году получат по 10 000 рублей. Выплата будет в августе, чтобы семьи успели подготовиться к новому учебному году. Поддержка для классных руководителей в 5000 рублей будет распространяться и на кураторов групп в техникумах и колледжах.

Для получения всех этих и других пособий и социальных льгот создадут систему на принципах "социального казначейства", когда для оформления документов нужно обратиться лишь в одно место, а не бегать по различным инстанциям.

Деньги в регионы

Особое внимание президент уделил бюджетам субъектов Российской Федерации. Объём коммерческого долга, превышающий 25 процентов доходов субъектов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Будут поддержаны регионы, которые проводили взвешенную долговую политику. Им будут предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов и со сроком погашения 15 лет.

"Чем меньше долгов у региона, тем больше он получит инфраструктурных кредитов" Владимир Путин

Не платить за подведение газа

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству, Газпрому совместно с регионами разработать план газификации и пообещал лично проверить, как это поручение исполняют "Мособлгаз" и другие организации. Главный посыл президента — освободить людей от обязательства самостоятельно платить за проведение газопровода к границе своего участка.

Экологическая безопасность

2021-й был объявлен в России годом науки и технологий. Президент поручил уделить этой сфере особое внимание, в частности, позаботиться о разработках в сфере экологии. Как отметил Владимир Путин, необходимо ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промышленных площадок.

"Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко!" Владимир Путин

Транспортная доступность и туризм

Владимир Путин распорядился выделить средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Президент призвал ускорить строительство высокоскоростной автомагистрали Москва – Казань. Она должна быть готова к 2024-му году. Но на столице Татарстана не остановятся, дорогу поручено продлить до Екатеринбурга. Кроме того, было поручено начать запуск железнодорожного Северного широтного хода на Ямале.

Транспортная доступность, по мнению Владимира Путина, позволит развивать внутренний туризм. Дополнительные средства будут направлены в малые города и туристические точки. В частности, будет раскрыт потенциал городов "Золотого кольца" и центральной России — Боровска, Гороховца, Мурома, Палеха, Старой Руссы, Тутаева, Тарусы и Кисловодска.

Что касается внешнего туризма, то президент поставил задачу, чтобы из большинства стран можно было дистанционно без лишних формальностей и всего за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию.

"Без повода цепляют Россию"

В заключении своего послания президент уделил внимание и международным вопросам. В частности, Владимир Путин дал оценку попытке совершить госпереворот в Белоруссии и подготовке покушения на президента Александра Лукашенко. Действия тех, кто готовил эти провокации, российский лидер назвал вопиющими, а страны, поддерживающие подобную политику, сравнил с персонажем книги Редьярда Киплинга "Маугли" — шакалом Табаки.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы перешли уже" Владимир Путин

Завершая речь о международной политике, Президент предложил создать в мире среду бесконфликтного сосуществования на основе нового уравнения стратегической безопасности.

"Мы сделаем всё для достижения поставленных целей!" Владимир Путин

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