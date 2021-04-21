Долина призналась, сколько ей пришлось потратить, чтобы выглядеть неприлично молодо в свои 65 лет
Известная певица стала гостьей на новом шоу, где главной темой была внешность, поэтому ведущий не смог обойти стороной стоимость и причину её резкого изменения.
На днях 65-летней Ларисе Долиной повезло стать первой знаменитостью, которая приняла участие в шоу звёздного дизайнера "Доктор Стиль". В нём мастер изучал гардероб певицы, чтобы за 24 часа создать для неё уникальный наряд к юбилейному концерту. Так как тема шоу — внешность и стиль, дизайнер Джемал Махмудов поинтересовался у певицы, как она добилась такого результата и что стало его причиной.
Подробностей Долина раскрывать не стала, упомянула лишь, что на всё ушло около миллиона долларов (76,6 млн рублей). И это притом что певица не занимается спортом и не признаёт пластические операции. Она напомнила, что похудела на интервальном голодании и особой диете, главным в которой была переносимость тех или иных продуктов.
Фото © Instagram / mr.genawpetrovits и larisa_dolina_
Дизайнер предположил, что причину такой резкой перемены стоит искать на любовном фронте певицы, которая ещё месяц назад рассказывала, что не ищет отношений и прекрасно живёт одна в гармонии с собой. Долина попыталась увильнуть от вопроса, чем только сильнее подогрела интерес зрителей.
Фото © Instagram / larisa_dolina_
Я про свою личную жизнь не очень люблю рассказывать. Хороший внешний вид влияет на самооценку. Ну и надоело на себе носить тяжесть лишних килограммов
Сейчас Лариса Долина усиленно готовится к юбилейному концерту и посещает различные телешоу. На одном из таких она повздорила с блогершей Валей Карнавал, раскритиковав современных певцов из "Тиктока". На сторону знаменитой артистки встали продюсер Иосиф Пригожин, телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и другие. Однако тиктокеры ополчились на Долину, считая, что та просто завидует их популярности и молодости. Ведь певица хоть и уверяет, что её красота исключительно натуральна, многие подписчики уверены, что без уколов красоты и фотошопа звезда не обходится.
WOW-stars
"У неё аж слюна течёт": Боня высмеяла в ответ Бородину, назвав собачкой, которая без конца тявкает
сегодня в 12:45
"Со всей силы держала язык зубами": Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом
сегодня в 12:09
Вместо живота сдутый шарик: Александр Морозов шокировал тем, как обвисла его кожа после похудения
сегодня в 11:41
Выбор редакции
Берёт пример со звёздной мамы? Дочь Долиной "закодировалась" от хлеба
Вместо живота сдутый шарик: Александр Морозов шокировал тем, как обвисла его кожа после похудения
Траурный юбилей Елизаветы II: путь любви длиною в жизнь
Полную газификацию Подмосковья могут завершить раньше запланированного срока
Новый глава МИД Чехии обвинил Россию в ухудшении отношений Праги и Москвы
Комментариев: 0