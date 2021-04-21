"У неё аж слюна течёт": Боня высмеяла в ответ Бородину, назвав собачкой, которая без конца тявкает
Модель отметила, что Ксения просто не может успокоить свою зависть, видя успехи бывших коллег. Ведь, по мнению Виктории, та ничего не добилась в жизни.
Фото © Instagram / victoriabonya
Конфликт между 41-летней Викторией Боней и 38-летней Ксенией Бородиной длится уже несколько лет и, как стало недавно понятно, утихать не собирается. На днях модель заявила, что не попала в ведущие нового "Дома-2" исключительно из-за желания Бородиной. Та же не стала терпеть и обозвала её облучённой 5G субстанцией, которая сидит без работы. И после такого оскорбления Виктория решила не молчать, объяснив Лайфу, откуда, по её мнению, у Ксении столько яда в её адрес.
Действительно считаю, что она не умеет радоваться чужим успехам, это видно со стороны. Это ярко, чётко и очевидно. И не только я это вижу. Когда Ольга Бузова взлетела, её просто разрывало от зависти. Это видели все <...> Есть люди, наполненные чем-то таким испорченным, тухлым и гнилым. И это отчасти иногда выходит наружу
Модель отметила, что хоть у неё и нет постоянной работы, она хорошо зарабатывает на различных проектах, которые просто не привыкла демонстрировать. Виктория стала лицом нескольких европейских брендов, и это помогло ей перебраться жить за границу. При этом она подчеркнула, что ни разу не видела Ксению на билбордах или обложках международных журналов, важных гала-концертах или мероприятиях со звёздами А-листа.
[Она] как маленькая собачонка, которая тяв-тяв. У них там оскал такой, что слюна течёт. Вот напоминает она мне такую чихуа-хуа, которые, прошёл ты или не прошёл, тут же начинают такой лай, что лапки дребезжат
Виктория считает, что есть успешные люди, а есть те, кто постоянно переживает по этому поводу. И именно ко второй категории она и относит Ксению.
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