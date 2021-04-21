Вместо живота сдутый шарик: Александр Морозов шокировал тем, как обвисла его кожа после похудения
Сейчас артист сделал операцию по удалению всего лишнего, однако результатом пока похвастаться не может — ходит в корсете.
Известный 47-летний юморист Александр Морозов запомнился многим как забавный пухляш из "Кривого зеркала". Однако недавно он разительно изменился, сбросив 51 килограмм. Но даже тогда собственная внешность артиста не устроила, ведь после похудения осталось много лишней кожи. Поэтому Александр поделился в "Прямом эфире" откровенным роликом, где со всех сторон показал все свои недостатки.
Видео © YouTube / Россия 1
В ролике юморист записывал дневник из клиники пластической хирургии, представ перед камерой в одном нижнем белье. Он не стеснялся наклоняться и приподнимать живот, который из-за лишней кожи был похож на сдувшийся шарик. Артист показал, что свисавшие складки даже били его по бёдрам при ходьбе. Поклонники были поражены такой картиной, ведь они даже не догадывались, что похудение — это только часть пути к преображению.
Фото © YouTube / Россия 1
На операционном столе комик пролежал около семи часов, а теперь почти каждый день ездит на перевязки в клинику. Фотографиями результата, правда, он поделиться пока не может, потому что постоянно ходит в корсете, пишет "Собеседник".
Около двух-трёх месяцев это должно длиться, потому что прямые мышцы живота сшиты изнутри. Когда ты ходишь с большим пузом, они расходятся и соединить их уже невозможно. Но живота практически нет. Мне вернули фигуру моего 18-летнего возраста
Комик рассказал, что не стал худеть на диетах и спорте, а просто сделал гастрошунтирование, при котором уменьшается объём желудка. Так он легко сбросил всё лишнее и поправил здоровье, а теперь планирует найти себе красивую и молодую жену. Зрители передачи остались в восторге от изменений в его внешности.
Обалденный мужик-то получился в результате! Молодец, поменял свою жизнь. От души желаем личного счастья и здоровья!
Здоровья Александру! Счастья с будущей женой!
Саша всегда такой был — открытый, оголённый, ранимый... Саша молодчик, красавчик, герой!
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