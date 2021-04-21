Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

Звезда поделилась в "Инстаграме" серией роликов из кинотеатра, где болтает с подругами и стоит на сцене. Анна использовала фильтр, который сделал её лицо просто идеальным: гладкая, фарфоровая кожа, безупречный овал и отсутствие морщинок.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Однако артистка не рассчитала, что может оказаться в чужом инстаграме, где предстанет в совсем другом виде, пишет телеграм-канал "Немалахов". На попавшем в Сеть кадре лицо Анны выглядело полнее, под подбородком появились складочки, а контур лица уже не был настолько чётким.

Видео © Instagram / ann_semenovich

Это уже не первый раз, когда красавицу с пышными формами уличают в фотошопе. Так, недавно она выложила соблазнительный снимок с отдыха на яхте в Египте, где её реальную фигуру предательски выдало отражение. А ещё ранее её якобы поймал на обмане экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев, который тоже показал фото Анны без ретуши.

Не секрет, что звезда трепетно относится к своей внешности. В одном из постов в своём аккаунте Семенович рассказала подписчикам, что любит ухаживать за собой и с радостью делает бьюти-процедуры. Так, недавно она попробовала RSL-скульптурирование, которое "убирает целлюлит и уменьшает объёмы".

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