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Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

Анна Семенович отправилась в кинотеатр "Октябрь" на премьеру фильма "Любовь и монстры", в котором тоже исполнила маленькую роль. 41-летняя артистка встретила там свою бывшую коллегу по "Блестящим" Полину Иодис и экс-участницу группы "Стрелки" Юлию Беретту и решила снять происходящее на видео.

21 апреля 2021, 10:09

Фото © Telegram / "Немалахов"

Звезда поделилась в "Инстаграме" серией роликов из кинотеатра, где болтает с подругами и стоит на сцене. Анна использовала фильтр, который сделал её лицо просто идеальным: гладкая, фарфоровая кожа, безупречный овал и отсутствие морщинок.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Однако артистка не рассчитала, что может оказаться в чужом инстаграме, где предстанет в совсем другом виде, пишет телеграм-канал "Немалахов". На попавшем в Сеть кадре лицо Анны выглядело полнее, под подбородком появились складочки, а контур лица уже не был настолько чётким.

Видео © Instagram / ann_semenovich

Это уже не первый раз, когда красавицу с пышными формами уличают в фотошопе. Так, недавно она выложила соблазнительный снимок с отдыха на яхте в Египте, где её реальную фигуру предательски выдало отражение. А ещё ранее её якобы поймал на обмане экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев, который тоже показал фото Анны без ретуши.

Фото © Instagram / ann_semenovich, rustamsolncev_

Фото © Instagram / ann_semenovich, rustamsolncev_

Не секрет, что звезда трепетно относится к своей внешности. В одном из постов в своём аккаунте Семенович рассказала подписчикам, что любит ухаживать за собой и с радостью делает бьюти-процедуры. Так, недавно она попробовала RSL-скульптурирование, которое "убирает целлюлит и уменьшает объёмы".

Бездомную экс-модель, которая завораживала красотой, нашли лежащей среди мусора и без зубов

Бездомную экс-модель, которая завораживала красотой, нашли лежащей среди мусора и без зубов

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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