"Со всей силы держала язык зубами": Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом

Оказалось, у 38-летней телеведущей произошёл микроинсульт. В этот момент она была вместе с мамой, женой брата и подругой. Девушке резко стало плохо, она не могла связать и двух слов. Что произошло после этого, Алёна помнит смутно: в тот момент ей казалось, что она может проглотить язык, поэтому изо всех сил держала его зубами. Дальше начала раздавать "ценные" указания на случай, если её увезут в больницу. Затем — скорая помощь, врачи, реанимация.

Вчера днём, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Всё это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую

Немного придя в порядок, девушка записала пару инстаграм-историй до того, как медики отберут у неё телефон. В посте с новостями Водонаева рассказала, что сейчас её уже перевели из реанимации в палату неврологии. Такие поездки в больницу для неё редкость. Последний раз звезда каталась на скорой аж в 2009 году. Алёна успела и поразмышлять о причинах того, что её организм дал сбой.

В моей жизни много стрессов. Очень. И никто не решает мои проблемы и вопросы. Я их решаю сама. И нет ни одного человека в этой жизни, на кого я могла бы опереться. И никогда в моей жизни такого человека не было. Ни одного. Единственная точка опоры — моя семья. За которую я несу ответственность

Было два перелёта в Сочи на прошлой неделе. Туда и обратно. Вы знаете, что я аэрофоб. Я каждый раз "умираю" на борту самолёта. Была тяжёлая ситуация в конце февраля, когда мой коллектив из 17 человек сказал: "Алёна, вся надежда теперь только на вас". Я всё разрулила и всё решила. Но вы не представляете, какой ценой и какими нервами

Оказалось, помимо рабочих вопросов, на Алёне сейчас ещё и обучение в МГУ. Практический каждый день студентка до 22 часов ходит на пары, а потом ещё полночи делает домашние задания.

Завершая свой монолог, девушка заметила, что ей пора что-то менять в жизни. Правда, что именно — вопрос.