Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами
Артистка знает, как полностью захватить внимание фанатов, чтобы те не смогли оторваться от экранов смартфонов.
32-летняя обладательница "Грэмми" учит других любить своё тело и распространяет идеи бодипозитива. На этот раз певица Lizzo показала в "Инстаграме" честное фото, на котором предстала абсолютно обнажённой.
Звезда позировала, распустив волосы и прикрыв пышную грудь руками, в которых держала чашку. Исполнительница выглядела милой и беззащитной, показывая растяжки и складочки. В подписи Лиззо указала, что на снимке нет ретуши, и призвала своих подписчиков тоже "быть настоящими".
Хочу подарить вам это неотредактированное фото... Обычно я корректирую живот и разглаживаю кожу, но сейчас я хочу показать себя настоящую
Фото быстро набрало более двух миллионов лайков, и пользователи активно поддержали исполнительницу популярных треков Cuz I Love You, Boys, Truth Hurts. Они отметили, что Лиззо не нуждается в ретуши, ведь она прекрасна такая, какая есть.
Это фото потрясающее. Зачем нужно что-то разглаживать? Твоя кожа уже красивая и гладкая. Спасибо за то, что была самой собой и напомнила всем, чтобы они тоже были самими собой. Ты всегда на моей "доске вдохновения"
Ты прекрасна
Это так вдохновляет, я буквально плачу, настолько это хорошо
Однако девушка не стремится к идеальному образу в соцсетях. Недавно в "Тиктоке" она рассказала, как напилась и отправила Капитану Америке Крису Эвансу три смайлика в директ "Инстаграма", пытаясь подружиться, пишет The Sun. Певица сгорала со стыда, однако актёр вдруг подписался на неё и прислал ободряющее сообщение: "Нет ничего стыдного в том, чтобы в пьяном виде писать в директ. Бог знает, что я вытворял вещи и похлеще в этом приложении, лол".
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