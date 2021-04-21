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Певица снялась полностью обнажённой, но спрятать всё самое неприличное удалось за пышными формами

Артистка знает, как полностью захватить внимание фанатов, чтобы те не смогли оторваться от экранов смартфонов.

21 апреля 2021, 15:04

Фото © Instagram / lizzobeeating

32-летняя обладательница "Грэмми" учит других любить своё тело и распространяет идеи бодипозитива. На этот раз певица Lizzo показала в "Инстаграме" честное фото, на котором предстала абсолютно обнажённой.

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Звезда позировала, распустив волосы и прикрыв пышную грудь руками, в которых держала чашку. Исполнительница выглядела милой и беззащитной, показывая растяжки и складочки. В подписи Лиззо указала, что на снимке нет ретуши, и призвала своих подписчиков тоже "быть настоящими".

Хочу подарить вам это неотредактированное фото... Обычно я корректирую живот и разглаживаю кожу, но сейчас я хочу показать себя настоящую

Лиззо

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото быстро набрало более двух миллионов лайков, и пользователи активно поддержали исполнительницу популярных треков Cuz I Love You, Boys, Truth Hurts. Они отметили, что Лиззо не нуждается в ретуши, ведь она прекрасна такая, какая есть.

Это фото потрясающее. Зачем нужно что-то разглаживать? Твоя кожа уже красивая и гладкая. Спасибо за то, что была самой собой и напомнила всем, чтобы они тоже были самими собой. Ты всегда на моей "доске вдохновения"

thirteensgotluck

Фото © Instagram / lizzobeeating

Фото © Instagram / lizzobeeating

Ты прекрасна

sophieshenry

Это так вдохновляет, я буквально плачу, настолько это хорошо

chelsea_june

Однако девушка не стремится к идеальному образу в соцсетях. Недавно в "Тиктоке" она рассказала, как напилась и отправила Капитану Америке Крису Эвансу три смайлика в директ "Инстаграма", пытаясь подружиться, пишет The Sun. Певица сгорала со стыда, однако актёр вдруг подписался на неё и прислал ободряющее сообщение: "Нет ничего стыдного в том, чтобы в пьяном виде писать в директ. Бог знает, что я вытворял вещи и похлеще в этом приложении, лол".

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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