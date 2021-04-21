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Джонни Депп записал обращение к фанатам на русском языке

Актёр пригласил русскоязычную аудиторию на премьеру своего нового фильма.

21 апреля 2021, 23:29

Голливудский актёр Джонни Депп записал обращение к русскоязычным фанатам. В нём он пригласил всех на новый фильм со своим участием. Актёр произнёс приветствие на русском, затем перешёл на английский, а закончил опять русским словом.

"Я хочу пригласить вас всех посмотреть новый фильм, который мы сделали, — он называется "Великий". Это очень важная история, и я надеюсь, что она вдохновит каждого из вас", — отметил в своём обращении Депп.

Фильм "Великий" рассказывает историю военного фотографа Юджина Смита. Тот снял репортаж об экологической катастрофе в Японии, потряся им мир. Фильм выходит на экраны сегодня, 22 апреля.

Netflix удалил из библиотеки фильмы с Джонни Деппом

Netflix удалил из библиотеки фильмы с Джонни Деппом

Ранее Лайф сообщал, что обвинение в адрес актёра Джонни Деппа по поводу домашнего насилия со стороны его бывшей жены, актрисы Эмбер Хёрд, возможно, является ложью. В СМИ была опубликована видеозапись с нательных камер представителей полиции Лос-Анджелеса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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