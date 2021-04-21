Байден опять перепутал слова и отшутился — видео
Президент США назвал салуном, то есть баром времён Дикого Запада, салон красоты. Это позабавило участников встречи.
Байден опять перепутал слова и отшутился. Видео © twitter/nowthisnews
Президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку и попытался отшутиться. Ему это удалось: публика в зале рассмеялась. Случилось это во время обсуждения результатов борьбы с CoViD-19 в США.
По какой-то причине с трудом читая с суфлёра, Байден салон красоты назвал салуном — так во времена Дикого Запада именовали бары.
"Директор салона потратила силы и время, чтобы её сотрудники и посетители были вакцинированы. На выходе из салуна сотрудники… Салун? Салон!" — понял сразу Байден свою ошибку.
Он тут же пошутил: "Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться — им и членам их семьи — на вакцинацию". Сидящие в зале поддержали шутку президента смехом.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
Ранее также по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял.
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