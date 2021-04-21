На Ямале заявили о готовности к строительству Северного широтного хода
Регион станет пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Северный широтный ход имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики, проект его строительства уже хорошо проработан. Об этом заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Ямал — территория реализации крупнейших промышленных проектов страны. Речь не только о традиционной добыче, но и новых перспективах в переработке. Чтобы сделать эти проекты ещё более эффективными, необходимо развивать транспортную инфраструктуру", – сказал он.
Губернатор поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что Ямал станет пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма инфраструктурных кредитов.
"Проект строительства железнодорожной магистрали Северный широтный ход имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики и уже хорошо проработан", — отметил Дмитрий Артюхов.
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Ранее президент России Владимир Путин анонсировал формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов. На эти цели будет выделено полтриллиона рублей.
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