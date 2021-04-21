Украина призвала Евросоюз изучить возможность отключения России от SWIFT

Евросоюз должен рассмотреть возможность отключения России от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, продвигая таким образом пакет новых санкций против Москвы.

Как пояснил Кулеба в интервью агентству "Рейтер", такой призыв он озвучил на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 19 апреля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. Дипломат уверен, что санкционные риски нужно снижать путём укрепления своей технологической самостоятельности.

В Кремле также подчёркивали, что санкционные действия оппонентов РФ идут по нарастающей. Они носят необоснованный и абсолютно непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать ни одной угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность отключения страны от международной расчётной системы SWIFT.

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