Массовости не получилось: как в Москве прошла несогласованная акция — видео
На митинг пришли не только сторонники Навального, но и те, кто крайне недоволен действиями блогера и его соратников.
Как в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Навального. Видео © LIFE
В центре Москвы в четверг, 21 апреля, прошла не согласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального. Собравшиеся во время митинга выкрикивали политические лозунги, у некоторых в руках были плакаты. Периодически возникали словесные перепалки — конфликты между сторонниками и противниками блогерами.
При кажущейся массовости на самом деле акция подтвердила, что тех самых сторонников у Навального в Москве набралось немного. По данным МВД, в 12-миллионной столице на митинг вышло только примерно 6000 человек, то есть ничтожная доля одного процента от общего числа населения.
Напомним, по подозрению в организации незаконного митинга задержали стендап-комика Кирилла Сиэтлова. Также правоохранители задержали на акции подростка с сапёрной лопатой.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отмечали в министерстве.
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