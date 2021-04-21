Стендап-комик Кирилл Сиэтлов задержан за организацию митинга в Москве
Ближайшую ночь он проведёт в ОМВД "Кузьминки".
Скриншот © YouTube / Новости. Шоу "Ночной контакт"
Стендапер Кирилл Сиэтлов задержан по подозрению в организации незаконного митинга в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката комика Олега Елисеева. Он сообщил, что Сиэтлову вменяют часть 2 ст. 20.2 КоАП за репост информации о митингах в поддержку Алексея Навального.
По его словам, протокол о правонарушении и другие материалы дела переданы в Кузьминский суд для рассмотрения.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.
Сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.
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