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Категорий: 18

Стендап-комик Кирилл Сиэтлов задержан за организацию митинга в Москве

Ближайшую ночь он проведёт в ОМВД "Кузьминки".

21 апреля 2021, 17:30
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wWKedM2-mik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости. Шоу "Ночной контакт"</a></p>

Скриншот © YouTube / Новости. Шоу "Ночной контакт"

Стендапер Кирилл Сиэтлов задержан по подозрению в организации незаконного митинга в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката комика Олега Елисеева. Он сообщил, что Сиэтлову вменяют часть 2 ст. 20.2 КоАП за репост информации о митингах в поддержку Алексея Навального.

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По его словам, протокол о правонарушении и другие материалы дела переданы в Кузьминский суд для рассмотрения.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве. С теми же предостережениями выступила столичная полиция.

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Сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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