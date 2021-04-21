Захарова обвинила США в замалчивании планов по развёртыванию ядерных вооружений

США сознательно не раскрывают собственные планы по развёртыванию вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводятся в комментарии в связи с обнародованным американским Госдепом докладом "О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения".

"Замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развёртыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми "президентскими инициативами", — приводятся слова Захаровой на сайте министерства.

Дипломат подчеркнула, что претензии США к России по вопросу контроля над вооружениями не имеют под собой реальных оснований и призваны только отвести внимание общественности от деструктивных действий самого Вашингтона. Она назвала циничным подход Госдепа к проблематике нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Захарова также обратила внимание на "шаблонные обвинения" в адрес РФ в якобы нарушении Договора по открытому небу. Она подчеркнула, что на все претензии были даны исчерпывающие ответы и комментировать их, когда США вышли из соглашения, излишне.

Кроме того, заявления о "неукоснительном выполнении" Америкой Договора о СНВ, безосновательные обвинения России в несоблюдении моратория на ядерные испытания вызывают лишь недоумения, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Доклад Госдепартамента не имеет ничего общего с реальными задачами в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, заключила дипломат.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдепе США назвали Россию агрессором. Там считают, что Москва проводит информационную кампанию, в рамках которой обвиняет Киев в том, что делает сама. Кроме того, в Америке заявили об утрате военного преимущества перед Россией и Китаем. Счётная палата считает, что "потенциальные противники" Вашингтона смогли развить и усилить свой потенциал.

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