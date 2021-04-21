"Чёрный день в истории ОЗХО": Постпред России оценил принятие резолюции по Сирии

Резолюция об ограничении прав и привилегий Сирии, принятая членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорит о том, что структура превратилась в политический инструмент. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

"Сегодня у нас чёрный день в истории ОЗХО, нам стыдно за то, что произошло в этом зале. <...> Очень жаль, что ОЗХО превратилась из технического органа в политический инструмент, устраивающий судилище над государством-участником, на этот раз над Сирией. Полагаем, что рано или поздно правда о событиях в Сирии выйдет наружу. История так или иначе расставит всё по своим местам", — передаёт слова дипломата РИА "Новости".

По словам Шульгина, принятое решение о поражении Сирии в правах является олицетворением того, как некоторые государства "пытаются возомнить себя судьями". А это, в свою очередь, является нарушением международного порядка.

Ранее члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. Инициатива была вынесена по предложению Франции и поддержана 46 государствами. Поводом для её подготовки стал доклад группы по расследованию и идентификации, в котором утверждалось, что ВВС Сирии якобы сбросили бомбу с хлором на удерживаемый боевиками город Серакиб в 2018 году.

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