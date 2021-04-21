В Москве сотрудники Росгвардии задержали угонщика такси, уснувшего прямо в авто — видео
Объятия Морфея оказались крепче, чем желание парня обзавестись машиной.
Скриншот видео © Пресс-служба Росгвардии
В Москве сотрудники Росгвардии задержали угонщика такси. Видео © Пресс-служба Росгвардии
На северо-востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как стало известно, сообщение об угоне машины с автозаправки на улице Академика Королёва поступило ночью. Информация о данном транспортном средстве была передана всем автомобильным патрулям Росгвардии.
Вскоре разыскиваемая машина была обнаружена на автопарковке на Большой Марфинской улице. При этом мужчина, который находился на водительском месте, спал. К тому же от него исходил резкий запах алкоголя. Угонщиком оказался 22-летний житель Хабаровска.
Как выяснилось, парень заметил авто на заправке, оставленное без присмотра, и угнал. Он не устоял перед объятиями Морфея, что и помогло быстро найти и злоумышленника, и машину. Задержанный был передан полицейским, в отношении него возбудили уголовное дело.
А недавно в Ангарске 14-летний подросток угнал у мамы машину, чтобы покатать девушку, и устроил погоню с полицией. Пытаясь уйти от преследования, юный нарушитель не справился с управлением и врезался в светофор.
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