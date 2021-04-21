Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве сотрудники Росгвардии задержали угонщика такси, уснувшего прямо в авто — видео

Объятия Морфея оказались крепче, чем желание парня обзавестись машиной.

21 апреля 2021, 16:46

Скриншот видео © Пресс-служба Росгвардии

В Москве сотрудники Росгвардии задержали угонщика такси. Видео © Пресс-служба Росгвардии

На северо-востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля такси. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Как стало известно, сообщение об угоне машины с автозаправки на улице Академика Королёва поступило ночью. Информация о данном транспортном средстве была передана всем автомобильным патрулям Росгвардии.

В Мексике угнали автомобиль со смертельным радиоактивным элементом

В Мексике угнали автомобиль со смертельным радиоактивным элементом

Вскоре разыскиваемая машина была обнаружена на автопарковке на Большой Марфинской улице. При этом мужчина, который находился на водительском месте, спал. К тому же от него исходил резкий запах алкоголя. Угонщиком оказался 22-летний житель Хабаровска.

Как выяснилось, парень заметил авто на заправке, оставленное без присмотра, и угнал. Он не устоял перед объятиями Морфея, что и помогло быстро найти и злоумышленника, и машину. Задержанный был передан полицейским, в отношении него возбудили уголовное дело.

Хайп превыше всего: питерские тиктокеры разбили заполненную доверху попкорном машину каршеринга

Хайп превыше всего: питерские тиктокеры разбили заполненную доверху попкорном машину каршеринга

А недавно в Ангарске 14-летний подросток угнал у мамы машину, чтобы покатать девушку, и устроил погоню с полицией. Пытаясь уйти от преследования, юный нарушитель не справился с управлением и врезался в светофор.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1