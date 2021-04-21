Савельев оценил эффект от продления трассы М12 Москва — Казань
В Минтрансе рассчитывают, что проект разгрузит дорогу М7 "Волга", сократит число ДТП в коридоре Москва — Казань и обеспечит значительный макроэкономический эффект.
Поручение президента о продлении до Екатеринбурга скоростной трассы М12, соединяющей Москву и Казань, как и планировалось, будет полностью реализовано до 2024 года. Такие сроки озвучил министр транспорта Виталий Савельев, передаёт ТАСС.
"Поручение президента исполняется. Все работы должны быть завершены в 2024 году, — сказал он. — Трасса М12 разгрузит дорогу М7 "Волга", сократит число ДТП в коридоре Москва — Казань, повысит безопасность движения, свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России, обеспечит значительный макроэкономический эффект", — перечислил глава профильного ведомства.
Напомним, что президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию сообщил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга в течение трёх лет, а на реализацию проекта будут выделены средства Фонда национального благосостояния.
Ранее стало известно, что объём финансирования модернизации транспортной инфраструктуры в России до 2024 года составит 780 миллиардов рублей. В частности предстоит расширить две железнодорожные магистрали — это БАМ и Транссиб.
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