Назван неожиданный способ избежать смерти от ковида, и ему должен следовать каждый

Гигиена полости рта может помочь снизить риск смерти от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришла международная группа учёных, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Oral Medicine and Dental Research.

Изначально вирус поражает кровеносные сосуды в лёгких, а уже потом переходит в дыхательные пути. К этому приводят высокие концентрации инфекции в слюне и периодонтит, то есть воспаление соединительной ткани (периодонта) между корнем зуба и костной лункой, что связано с повышенным риском смерти.

Исследователи предполагают, что накопление зубного налёта и воспаление пародонта ещё больше увеличивают вероятность того, что вирус SARS-CoV-2 попадёт в лёгкие и вызовет более серьёзные случаи воспаления.

Поэтому специалисты рекомендуют соблюдать гигиену полости рта для снижения всевозможных рисков. Эффективно справиться с этим помогут своевременная чистка зубов, использование жидкостей или солёной воды для полоскания рта, а также межзубная чистка для избавления от налёта.

Ранее был назван фактор, втрое увеличивающий риск смерти от коронавируса. Исследователи напомнили, что его необходимо учитывать в борьбе с пандемией и для профилактики последующих вспышек.

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