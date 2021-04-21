В Индии выявили тройную мутацию коронавируса

Сразу в нескольких регионах Индии зарегистрировали заражения мутацией коронавируса, включающей в себя сразу три различных штамма CoViD-19. Об этом сообщил телеканал NDTV.

"Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей", — сказал профессор эпидемиологии Мадхукар Паи.

Сейчас новую мутацию уже зарегистрировали в штатах Махараштра и Западной Бенгалии, в столичном округе Дели.

Эксперты предполагают, что именно новые варианты инфекции вызвали скачок заражения в стране. Паи заявил о необходимости их изучения и секвенирования геномов вируса, однако заметил, что в Индии определение последовательностей мутации проводят менее чем для одного процента случаев.

На данный момент неизвестно, насколько тройная мутация смертельна. Специалисты будут изучать её.

За минувшие сутки в стране выявили более 295 тысяч случаев заражения ковидом, а общее число инфицированных достигло свыше 15,6 миллиона.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых штаммов коронавируса — сибирского и северо-западного. В то же время в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.

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