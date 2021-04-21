Матвиенко спрогнозировала снятие введённых из-за пандемии ограничений к осени

При активной вакцинации россиян уже к осени будет возможно снятие ограничительных мер. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Я по-прежнему уверена, что с развитием массовой вакцинации к осени будет коллективный иммунитет, и к осени ограничения будут отменены", — заявила Матвиенко.

При этом спикер верхней палаты парламента предположила, что коронавирус никуда не исчезнет и, может быть, приобретёт сезонный характер. В связи с этим Матвиенко подчеркнула, что ни власти, ни граждане не должны расслабляться.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному собранию призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Глава государства отметил, что только так получится победить смертельно опасную болезнь.

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