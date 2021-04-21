В Нижнем Новгороде полицейские задержали академика РАН за репосты о незаконных акциях протеста
В отношении учёного составили протокол, по которому предусматривается 10 суток ареста.
Академик РАН Ефим Хазанов. Фото © Facebook / Ефим Хазанов
В Нижнем Новгороде полиция задержала академика РАН Ефима Хазанова. Поводом для встречи с правоохранителями стали репосты учёного, посвящённые несанкционированным митингам в поддержку блогера Алексея Навального.
"Меня задержали и доставили в ОВД "Канавино". Насколько я понял, поводом послужили мои репосты в социальных сетях. Пока никаких протоколов в отношении меня не оформляют, вообще не особо мной занимаются. В настоящее время ко мне приехал мой адвокат", — передаёт ТАСС слова академика.
В то же время из публикации на странице Хазанова в соцсети следует, что в отношении него составили протокол по статье "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления". За нарушение предусматривается штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо до 50 часов обязательных работ, либо 10 суток ареста.
Позднее физик сообщил, что его всё-таки отпустили из отдела полиции под обязательство явиться в суд. По его словам, помимо него задержано ещё четыре человека, в том числе нижегородский правозащитник Стас Дмитриевский.
Ефим Хазанов — известный академик РАН, занимает пост замдиректора Института прикладной физики РАН. Также в 2019 году он получил Государственную премию в области науки и технологий за "создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн".
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве задержали Любовь Соболь. Как утверждает адвокат соратницы Навального, её вытащили из такси в ЮАО. Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера планируют провести несогласованные акции протеста. МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
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