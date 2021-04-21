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"Купаться в мае будут только самые смелые": Алиханов заявил Лайфу о готовности Калининградской области к приёму туристов — видео

В данный момент ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, отметил губернатор.

21 апреля 2021, 15:12

Антон Алиханов. Скриншот видео © LIFE

Антон Алиханов заявил Лайфу о готовности Калининградской области к приёму туристов этой весной. Видео © LIFE

Глава Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопросы корреспондента Лайфа о туризме в регионе в 2021 году. По его словам, инфраструктура области готова к приёму гостей.

"Конечно, инфраструктура будет испытывать нагрузки, но думаю, что мы справимся. А по поводу моря: хочу предупредить, что Балтика — это не Средиземное и не Чёрное море, поэтому только самые смелые будут купаться в мае месяце", — сказал Алиханов.

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Вместе с тем на вопрос, не будут ли страны Прибалтики как-либо препятствовать проезду в Калининградскую область железнодорожным путём, глава региона ответил отрицательно, обосновав тем, что "это попросту не в их интересах".

"Сейчас ситуация с коронавирусом у нас достаточно стабильная. Хотя сегодня наблюдается небольшое повышение по сравнению с прошлым днём, я не думаю, что эпидобстановка как-то критически будет меняться", — заявил Алиханов, говоря о том, сможет ли пандемия помешать туристическому сезону.

Комментируя недавние сообщения о скачкообразном повышении цен на проживание в отелях после закрытия Турции, калининградский губернатор отметил, что в прошлом году власти региона приняли решение субсидировать процентную ставку по кредитам на строительство гостиниц и санаториев. А в рамках нового проекта по туризму, по словам Алиханова, такие инструменты тоже заложены, но уже со стороны федерального бюджета.

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"На цены в целом можно влиять. Это рыночный инструмент, когда мы помогаем создавать дополнительную инфраструктуру, и она не становится дороже", — заключил губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал Лайфу о готовности полуострова принимать туристов летом текущего года. По его словам, сейчас отели воспользовались ситуацией и подняли цены на проживание, однако большая часть мест в них была куплена заранее.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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