Путин огласил Послание Федеральному собранию, а заодно и россиянам, и вирусологам, и Шерхану

Своё послание Владимир Путин начал с самой насущной темы — коронавируса. Именно он повлиял — чего уж таить — и на снижение нашего благосостояния, и на наше здоровье, и на возможности отдыха.

Сейчас, когда пол-Европы закрывается на очередной, десятый (двадцатый), карантин, а в России ограничительные меры продолжают пусть и осторожно, но сниматься, можно с уверенностью сказать: правительство и региональные власти действовали и продолжают действовать правильно. Путин признался, что годом ранее, несмотря на естественную большую тревогу, у него была твёрдая личная убеждённость: все испытания с пандемией Россия обязательно преодолеет.

"Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет," — объявил президент.

Для этого нельзя терять бдительности; необходимо соблюдать все наставления врачей, Роспотребнадзора, беречь себя и близких. И тут Путин, сменив тон, прямо по-отечески обратился к нации.

"Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями", — указал он.

Другая часть послания была посвящена бизнесу. Прибыль в корпоративном секторе в этом году обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы. И правительство внимательно посмотрит, кто направит её на развитие, а кто — на дивиденды. От этого, намекнул Путин, будет зависеть возможная корректировка налоговой политики.

Говоря о внешней политике, Верховный главнокомандующий напомнил о красной черте — ну не надо её переходить. А где именно она, решать в каждом конкретном случае России.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким!" — предупредил Путин.

И с сожалением констатировал, что, несмотря на наши искренние желания иметь со всеми добрые отношения, в жизни нашу страну цепляют то тут, то там без всяких причин. А за одним большим забиякой увязываются те, кто послабее.

"И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг великий писатель был", — сыронизировал президент.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что сенаторы будут работать чуть ли не без выходных, чтобы законодательно оформить все инициативы президента.

"Хорошо, что есть Путин, который чётко назвал вещи своими именами", — делился впечатлениями после послания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сильно: и по внутренней, экономической повестке, и по внешней — чётко ориентировано по всем направлениям. Понятны цели и задачи", — сказал Лайфу министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Авторы