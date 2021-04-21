Бесплатное подключение к газу, доплаты и льготные кредиты: президент рассказал о новых мерах господдержки

Одной из главных тем ежегодного Послания Федеральному собранию стала социально-экономическая помощь гражданам и бизнесу. Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах поддержки, которых раньше никогда не было. В частности, единовременные выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, доплаты педагогам, бесплатное подключение к газу, а также кредитные и налоговые льготы.

Когда семьи с детьми получат новые доплаты

Все семьи, где подрастают школьники, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Эти деньги перечислят в середине августа. Кстати, такая мера поддержки затрагивает и родителей будущих первоклашек, которые пойдут в школу 1 сентября этого года.

Владимир Путин поручил с 1 июля ввести выплаты на детей от восьми до 16 лет, которых воспитывает один родитель. На каждого ребёнка будут перечислять по 5650 рублей в месяц.

Президент предложил также возвращать родителям половину от стоимости путёвки в летние лагеря. Это позволит сделать детский отдых более доступным.

— Объявленные в этом году меры соцподдержки, по сути, являются беспрецедентными. Теперь гарантированные выплаты получат родители-одиночки и родители школьников. Это очень важно, особенно в период пандемии коронавируса, когда многие российские семьи столкнулись с потерей работы и другими материальными трудностями. Сейчас для матерей-одиночек не предусмотрены специальные выплаты. На федеральном уровне они получают те же пособия, что и все остальные. Также матери-одиночки могут получать региональные пособия и льготы. Например, приоритетное зачисление в детский сад и школу, льготы на покупку лекарств. В каждом регионе свои условия, но единой выплаты на основании того, что мать или отец является единственным родителем, у нас не было. В этом отношении инициатива президента имеет очень большое значение, — считает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Какие льготы получат беременные женщины и молодые мамы

Путин предложил ввести выплаты для беременных. В среднем по стране они составят 6350 рублей в месяц. Эти деньги смогут получить будущие мамы, находящиеся в трудной материальной ситуации. Для этого женщины должны встать на учёт на ранних сроках беременности.

Больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно должны выплачиваться родителям в размере 100% от заработка. Соответствующие изменения в законы будут внесены уже в этом году. Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком высчитывается в зависимости от трудового стажа. У молодых мам стаж обычно небольшой, и в результате их доход падает.

— Эта инициатива президента, несомненно, положительна. Она на практике уравнивает в правах родителей, которые только начали работать, и тех, кто трудится давно. Очень распространённая ситуация, когда для молодой мамы стаж — больной вопрос. Инициатива президента позволит устранить несправедливость, и теперь родитель, находящийся на больничном с ребёнком, не будет терять часть дохода, — отметила юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

Как изменится порядок социальных выплат

Пенсии, пособия и компенсации можно будет оформить и получить в режиме одного окна. К тому времени планируется внедрить принципы социального казначейства. Это позволит людям быстрее оформлять нужные документы и не бегать по инстанциям.

Планируется упростить и систему получения алиментов. По словам президента, она не должна унижать родителя с ребёнком. Межведомственное взаимодействие надо выстроить так, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов. Проще говоря, одинокая мама с ребёнком не должна бегать по инстанциям и собирать справки для получения выплат.

— Очень важный акцент в послании сделан на уважительном отношении к простому человеку – получателю государственной поддержки. Ведь иногда процедура оформления документов значительно усложнялась за счёт бюрократических процедур. Кроме того, о некоторых полагающихся выплатах человеку не так просто было узнать. Нужно было привлекать опытного юриста или самому штудировать законодательство. Уверен, что теперь, когда заработает социальное казначейство, каждый человек будет чётко и вовремя узнавать о том, где и в чём государство может ему помочь, — считает заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Кто сможет получить дешёвые кредиты и по какой ставке

Владимир Путин обратил внимание на проблемы развития бизнеса. В частности, связанные с кредитами. Он сообщил, что на развитие туристических объектов будут выдавать кредиты под 3–5% годовых. Ставка рассчитана на 15 лет. Льготные кредиты смогут получить и застройщики. Для них ставка будет порядка 3–4% годовых. Планируется увеличить объём вводимого в эксплуатацию жилья и тем самым повысить и его доступность.

— Действительно, если девелоперы смогут получать кредиты на льготных условиях, то их расходы будут снижены. Это может реально повлиять на рынок недвижимости и привести к снижению цен на жильё. Что касается кредитов на строительство гостиниц и развитие туристической инфраструктуры, то это позволит значительно обновить номерной фонд и повысить интерес к внутреннему туризму. Также льготное субсидирование позволит осуществить реконструкцию ценных и значимых объектов капитального строительства. Есть достопримечательности, которые находятся в плачевном состоянии, хотя и представляют большой интерес для туристов и ценность для культурного наследия, — отметила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Президент анонсировал также формирование системы инфраструктурных кредитов для регионов. На эти цели будет выделено полтриллиона рублей.

Весь объём коммерческой задолженности регионов, который превышает 25% от их собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроками погашения до 2029 года. Кредиты на развитие будут выдаваться на 15 лет по ставке не более 3%.

— Деньги будут выделяться на развитие инфраструктуры — это очень хорошо. Нужно строить дороги, улучшать сферу ЖКХ. Для того чтобы деньги были освоены эффективно, следует дать возможность регионам самим зарабатывать и погашать долги. Для этого необходимо перераспределение денежных потоков — оставлять в регионах больше собираемых налогов, а это потребует внести существенные изменения в Налоговый кодекс и другие законы, — считает основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

Кому проведут бесплатный газ

Путин поручил правительству разработать план газификации. Президент лично проследит за исполнением этой задачи. По словам Владимира Путина, жители не должны платить за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте.

— Уже завершена соответствующая программа развития регионов до 2020 года. В результате на 1 января 2021 года уровень газификации России составил 71,4%. Сейчас действует новая программа — до 2025 года. К этому времени уровень газификации вырастет до 74,7%. Вместе с тем во многих регионах ещё нет планов газификации домохозяйств населённых пунктов. Несмотря на уже подведённые либо планируемые к подведению туда сети. Если в населённом пункте есть магистральный газопровод, то стоимость врезки к нему в большинстве случаев обойдётся всего в 30–50 тысяч рублей. Но для этого должна быть готова вся техническая распорядительная документация, включающая план газификации домохозяйств населённого пункта. Дополнительные затраты на покупку и установку оборудования составляют в среднем порядка 100 000 рублей. В результате стоимость подключения к газопроводу будет в среднем 200 000 рублей с учётом проведения монтажно-пусковых работ. Во многих регионах сейчас суммы значительно больше. Таким образом, экономия налицо, и она существенна, — рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Какие прибавки к зарплате получат педагоги

С прошлого года классные руководители стали получать доплату в размере пяти тысяч рублей. Президент обратил внимание, что к нему стали обращаться педагоги, которые работают в сфере среднеспециального образования. Они спрашивали, почему им не положены доплаты, как и школьным учителям. Теперь эту несправедливость устранят: пять тысяч рублей ежемесячно будут доплачивать кураторам учебных групп техникумов и колледжей.

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