Полную газификацию Подмосковья могут завершить раньше запланированного срока

Полная газификация Московской области после соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина может завершиться раньше 2030 года. Об этом рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, передаёт телеканал "360".

"Нет сомнений, что поручение президента будет выполнено. Сегодня у нас самый высокий процент газификации населения, он составляет 96,1% при среднем общероссийским показателе 70,4%", — сказал он.

Баранов уточнил, что ежегодно в Подмосковье газифицируется 50 населённых пунктов общей численностью 10 тысяч жителей. А с начала действия программы газ провели в жильё более 400 тысяч жителей.

С учётом поручения президента, а также поддержки правительства и "Газпрома", регион сможет завершить полную газификацию значительно раньше утверждённого срока. Всего на эти цели с 2021 по 2030 год выделены дополнительные 34 миллиарда рублей, добавил гендиректор "Мособлгаза".

А ранее была озвучена стоимость полной газификации России. По версии Минэнерго, одними лишь средствами "Газпрома" не обойтись.

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