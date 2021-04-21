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Новый глава МИД Чехии обвинил Россию в ухудшении отношений Праги и Москвы

Дипломат сообщил, что в ближайшем будущем республика вместе с союзниками примет очередные меры в адрес нашей страны.

21 апреля 2021, 14:43
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Новый глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек сообщил о "крайне сложном этапе" в отношениях с Россией. Пресс-конференция транслировалась по чешскому телевидению.

"Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии", — заявил глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

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Также Кулганек сообщил, что в ближайшем будущем Прага и её союзники намерены принять меры в адрес Москвы. О каких шагах идёт речь, министр не уточнил, он только добавил, что решения должны быть "взвешенными".

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

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А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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