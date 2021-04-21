"Один из важных элементов — это справедливость": Беглов оценил Послание Президента Федеральному собранию
В частности, губернатор Петербурга отметил необходимость помощи населению.
"Один из важных элементов — это справедливость": Губернатор Петербурга оценил Послание Президента Федеральному собранию. Видео © LIFE
Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал в беседе с Лайфом, что в выступлении было обозначено очень много ярких и важных моментов. В частности, он имеет в виду поддержку подрастающего поколения и регионов.
"Я бы отметил один из важных элементов [послания] — это справедливость. Мы переживаем очень сложный период во время пандемии, и, конечно же, бюджеты каждой семьи пострадали, остались многие без работы. И, чтобы поддержать семью, чтобы ребёнка можно было бы собрать в школу, президент дал конкретное поручение — выделить средства для поддержки таких семей, и уже это будет сделано в августе этого года", — сказал глава Северной столицы.
Поддержка регионов также не менее важная тема послания президента, отметил Беглов. По его словам, за время пандемии городские бюджеты поиздержались. И такая мера, как государственные кредиты на развитие инфраструктуры, поможет регионам "вздохнуть и дальше решать свои вопросы", отметил губернатор.
Напомним, послание Путина Федеральному собранию состоялось сегодня, 21 апреля. Во время оглашения российский лидер затронул социальные темы, вопросы здравоохранения, международной повестки, а также вооружения. Так, он заявил, что государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. По его поручению вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях (в среднем 5650 рублей в месяц). Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации. Также Путин отметил, что ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта". Российский лидер предупредил, что мы в каждом конкретном случае будем сами определять красную черту в отношениях с другими государствами.
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