"Один из важных элементов — это справедливость": Беглов оценил Послание Президента Федеральному собранию

Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, рассказал в беседе с Лайфом, что в выступлении было обозначено очень много ярких и важных моментов. В частности, он имеет в виду поддержку подрастающего поколения и регионов.

"Я бы отметил один из важных элементов [послания] — это справедливость. Мы переживаем очень сложный период во время пандемии, и, конечно же, бюджеты каждой семьи пострадали, остались многие без работы. И, чтобы поддержать семью, чтобы ребёнка можно было бы собрать в школу, президент дал конкретное поручение — выделить средства для поддержки таких семей, и уже это будет сделано в августе этого года", — сказал глава Северной столицы.