Российский дипломат, объявленный Киевом персоной нон грата, покинул Украину

Старший дипломат Посольства России в Киеве Евгений Черников, высылки которого ранее потребовал украинский МИД, покинул территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском диппредставительстве в украинской столице.

"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева

Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.