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Российский дипломат, объявленный Киевом персоной нон грата, покинул Украину

Ранее российский МИД выразил Украине протест из-за высылки дипломата и оставил за собой право на ответ.

21 апреля 2021, 14:17

Фото © Pixabay

Старший дипломат Посольства России в Киеве Евгений Черников, высылки которого ранее потребовал украинский МИД, покинул территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском диппредставительстве в украинской столице.

"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева

"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева

"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны",  приводит агентство слова собеседника.

Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

Россия выразила Украине протест из-за высылки дипломата и оставила за собой право на ответ

Россия выразила Украине протест из-за высылки дипломата и оставила за собой право на ответ

Российский МИД выразил Украине протест из-за высылки дипломата и оставил за собой право на ответ. В ведомстве отметили, что обвинения в адрес посольского работника являются голословными и беспочвенными: он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций. Тогда как украинский консул собирал данные для подготовки политических репрессий украинцев с двойным гражданством.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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