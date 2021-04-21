Российский дипломат, объявленный Киевом персоной нон грата, покинул Украину
Ранее российский МИД выразил Украине протест из-за высылки дипломата и оставил за собой право на ответ.
Фото © Pixabay
Старший дипломат Посольства России в Киеве Евгений Черников, высылки которого ранее потребовал украинский МИД, покинул территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском диппредставительстве в украинской столице.
"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева
"Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", — приводит агентство слова собеседника.
Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
Российский МИД выразил Украине протест из-за высылки дипломата и оставил за собой право на ответ. В ведомстве отметили, что обвинения в адрес посольского работника являются голословными и беспочвенными: он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций. Тогда как украинский консул собирал данные для подготовки политических репрессий украинцев с двойным гражданством.
Лента новостей
"Серьёзных опасений нет": Москалькова сообщила о посещении Навального гражданскими врачами
сегодня в 14:10
На Пушкинской площади в Москве перед несогласованной акцией заметили фургон с видеораспознаванием лиц
сегодня в 14:06
Матвиенко спрогнозировала снятие введённых из-за пандемии ограничений к осени
сегодня в 13:59
Выбор редакции
Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"
МИД: 10 дипломатов США должны покинуть Россию до 22 мая
Новый глава МИД Чехии обвинил Россию в ухудшении отношений Праги и Москвы
Полную газификацию Подмосковья могут завершить раньше запланированного срока
Беглов рассказал, когда Петербург похорошеет, как Москва при Собянине
Комментариев: 0