На Пушкинской площади в Москве перед несогласованной акцией заметили фургон с видеораспознаванием лиц

На Пушкинской площади в Москве появился фургон с видеораспознаванием лиц. Видео © LIFE

В Москве на Пушкинской площади заметили фургон, оснащённый техникой для видеораспознавания лиц. Кроме того, территория ограждена, на месте дежурят правоохранители. При этом на кадрах с места событий видно, что силовиков на площади нет.

Отметим, что установленные в Москве системы видеораспознавания лиц используются для поимки преступников, находящихся в розыске, и поиска пропавших людей, они помогают в обеспечении безопасности на транспорте. В частности, система применялась во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда город посетили тысячи иностранных болельщиков.

Напомним, сегодня вечером, 21 апреля, сторонники блогера Алексея Навального планируют провести несогласованные акции протеста.

Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.

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