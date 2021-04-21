По делу о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом задержаны ещё двое газовщиков

Следственный комитет задержал сотрудников ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород Дальнеконстантиновский РЭГС", которые 19 апреля установили оборудование в квартире на первом этаже жилого дома в селе Маргуша и пустили газ без проверки всего стояка. Об этом Лайфу сообщил источник. Спустя несколько часов после проведения работ в доме произошла детонация газа.

Как рассказал наш собеседник, после взрыва бытового газа в жилом доме в Нижегородской области были задержаны 69-летний мастер службы внутридомового газового оборудования Алексей Хомутов и 40-летний слесарь Александр Сидоров.

Согласно версии следствия, за несколько часов до взрыва именно эти люди проводили работы по установке газового оборудования в квартире на первом этаже, а после запуска газа не произвели обход всех квартир в доме с целью выявления утечек и повреждений в системе газоснабжения.

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