По делу о взрыве в жилом доме под Нижним Новгородом задержаны ещё двое газовщиков
За несколько часов до ЧП они установили оборудование в одной из квартир, после чего пустили газ, не проверив весь стояк.
Фото © МЧС России
Следственный комитет задержал сотрудников ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород Дальнеконстантиновский РЭГС", которые 19 апреля установили оборудование в квартире на первом этаже жилого дома в селе Маргуша и пустили газ без проверки всего стояка. Об этом Лайфу сообщил источник. Спустя несколько часов после проведения работ в доме произошла детонация газа.
Как рассказал наш собеседник, после взрыва бытового газа в жилом доме в Нижегородской области были задержаны 69-летний мастер службы внутридомового газового оборудования Алексей Хомутов и 40-летний слесарь Александр Сидоров.
Согласно версии следствия, за несколько часов до взрыва именно эти люди проводили работы по установке газового оборудования в квартире на первом этаже, а после запуска газа не произвели обход всех квартир в доме с целью выявления утечек и повреждений в системе газоснабжения.
Напомним, взрыв прогремел вечером 19 апреля. После хлопка газа в здании произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этаже. По уточнённым данным, в результате ЧП пострадало семь человек, включая девочку в возрасте двух с половиной месяцев и мальчика в возрасте двух с половиной лет. Погиб один ребёнок, его тело нашли под завалами. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Позднее по факту взрыва дома под Нижним Новгородом задержали двух сотрудников газовой службы.
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