Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Пулково пассажир перепутал багаж и улетел в Екатеринбург с чужой сумкой с 500 тысячами рублей

Поняв, что прикарманил чужие деньги, он сдал их в бюро находок аэропорта.

21 апреля 2021, 13:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В питерском аэропорту Пулково один из пассажиров перепутал сумки и случайно прихватил с собой чужой багаж, где лежало полмиллиона рублей наличными. Пропажу пришлось искать аж в Екатеринбурге.

Как пишет "Mash на Мойке", 36-летний Дмитрий собрался вылететь в Уфу, но обнаружил, что все его вещи пропали. Оказалось, что сумку случайно утащил сидевший рядом пассажир Василий. Свой же багаж невнимательный мужчина случайно оставил Дмитрию и улетел в Екатеринбург.

Москвичка забыла телефон в такси и осталась без денег на ипотеку

Москвичка забыла телефон в такси и осталась без денег на ипотеку

Самое интересное, что в сумке лежали не просто вещи, там были документы и 500 тысяч рублей в конверте. Дмитрий обратился в полицию, стражи порядка связались со своими уральскими коллегами. По прилёте в Кольцово Василий обнаружил свою ошибку и сдал чужой багаж в стол находок.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из квартиры похитили почти 400 золотых монет на 15 миллионов рублей. Злоумышленник беспрепятственно вошёл в жилище и забрал ценности, хранившиеся в коробке из-под обуви.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1