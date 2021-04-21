В Пулково пассажир перепутал багаж и улетел в Екатеринбург с чужой сумкой с 500 тысячами рублей

В питерском аэропорту Пулково один из пассажиров перепутал сумки и случайно прихватил с собой чужой багаж, где лежало полмиллиона рублей наличными. Пропажу пришлось искать аж в Екатеринбурге.

Как пишет "Mash на Мойке", 36-летний Дмитрий собрался вылететь в Уфу, но обнаружил, что все его вещи пропали. Оказалось, что сумку случайно утащил сидевший рядом пассажир Василий. Свой же багаж невнимательный мужчина случайно оставил Дмитрию и улетел в Екатеринбург.

Самое интересное, что в сумке лежали не просто вещи, там были документы и 500 тысяч рублей в конверте. Дмитрий обратился в полицию, стражи порядка связались со своими уральскими коллегами. По прилёте в Кольцово Василий обнаружил свою ошибку и сдал чужой багаж в стол находок.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из квартиры похитили почти 400 золотых монет на 15 миллионов рублей. Злоумышленник беспрепятственно вошёл в жилище и забрал ценности, хранившиеся в коробке из-под обуви.

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