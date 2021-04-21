"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным

Оказалось, что тема Донбасса вызывает у обывателей за океаном неподдельный интерес, причём поддерживают они, преимущественно, Владимира Путина. Некоторым показалось странным, что Зеленский вообще выступил с таким предложением к президенту России. А другие сочли его поступок политическим самоубийством.

"Да ладно, мужик, ну что это такое! Зеленский должен встречаться не с Путиным, а с представителями Донбасса! Возможно, ему следовало бы поехать в Донецк и пожить там с недельку..." — пишет пользователь georgecowboy.

"Да Путин его живьём сожрёт!"— предупреждает Зеленского danielsmilowitz.

Ещё один популярный блок комментариев посвящён упрёкам в адрес Зеленского в связи со строительством "нацистского режима" в Незалежной. Многие американцы завуалированно связывают киевского политика с Гитлером.

"Зачем вообще Путину говорить с этим сумасшедшим разжигателем войн? Этот плохой комедиант напоминает мне одного такого же плохого художника, который родился в этот самый день в 1889 году", — написал Lear's youngest.

"Зеленский — строитель нацистского режима. Ни один нормальный журналист не должен упоминать его имя!" — призывает прессу Jay Edward Sixth.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

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