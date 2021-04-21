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"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным

"Приз зрительских симпатий" в комментариях под публикациями о Донбассе в западной прессе достаётся российскому лидеру. Его назвали могущественным и предсказуемым политиком, а вот эпитеты в адрес Зеленского порой непечатны.

21 апреля 2021, 13:22

Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via Getty Images, © Sean Gallup / Getty Images

В американском сегменте соцсетей активно обсуждается предложение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное лидеру России Владимиру Путину, провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". Об этом сообщает РИА ФАН, изучившее комментарии под публикациями на эту тему в западной прессе.

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Оказалось, что тема Донбасса вызывает у обывателей за океаном неподдельный интерес, причём поддерживают они, преимущественно, Владимира Путина. Некоторым показалось странным, что Зеленский вообще выступил с таким предложением к президенту России. А другие сочли его поступок политическим самоубийством.

"Да ладно, мужик, ну что это такое! Зеленский должен встречаться не с Путиным, а с представителями Донбасса! Возможно, ему следовало бы поехать в Донецк и пожить там с недельку..." пишет пользователь georgecowboy.

"Да Путин его живьём сожрёт!"— предупреждает Зеленского danielsmilowitz.

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Ещё один популярный блок комментариев посвящён упрёкам в адрес Зеленского в связи со строительством "нацистского режима" в Незалежной. Многие американцы завуалированно связывают киевского политика с Гитлером.

"Зачем вообще Путину говорить с этим сумасшедшим разжигателем войн? Этот плохой комедиант напоминает мне одного такого же плохого художника, который родился в этот самый день в 1889 году", — написал Lear's youngest.

"Зеленский — строитель нацистского режима. Ни один нормальный журналист не должен упоминать его имя!" — призывает прессу Jay Edward Sixth.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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