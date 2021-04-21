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Песков объяснил, почему зарабатывает больше Путина

Представитель Кремля задекларировал свыше 12 миллионов рублей заработка за прошлый год, что, однако, на 200 миллионов меньше, чем у его супруги.

21 апреля 2021, 13:16
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его высокие доходы за 2020 год объясняются процентами от вкладов в банках и финансами, которые находятся под управлением сторонних компаний. Об этом он рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении. Как у государственных служащих у нас сильные ограничения. Мы, например, по закону, не имеем права покупать иностранные акции и облигации", — приводит слова Пескова kp.ru.

Стало известно, сколько за год заработал Путин

Стало известно, сколько за год заработал Путин

Представитель Кремля, который за 2020 год задекларировал доход свыше 12 миллионов рублей, что на несколько миллионов больше, чем у российского президента Владимира Путина, отметил, что он не единственный, кто заработал больше главы РФ. Дело в том, что всем по-разному начисляется зарплата, кроме того, у всех разные доходы от вкладов и средств, которые находятся в том или ином управлении.

Напомним, Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки. В собственности у представителя Кремля три квартиры, три автомобиля и снегоболотоход.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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