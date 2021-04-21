Песков объяснил, почему зарабатывает больше Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его высокие доходы за 2020 год объясняются процентами от вкладов в банках и финансами, которые находятся под управлением сторонних компаний. Об этом он рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда".

"У меня есть вклады, от которых я получаю проценты, денежные средства в управлении. Как у государственных служащих у нас сильные ограничения. Мы, например, по закону, не имеем права покупать иностранные акции и облигации", — приводит слова Пескова kp.ru.

Представитель Кремля, который за 2020 год задекларировал доход свыше 12 миллионов рублей, что на несколько миллионов больше, чем у российского президента Владимира Путина, отметил, что он не единственный, кто заработал больше главы РФ. Дело в том, что всем по-разному начисляется зарплата, кроме того, у всех разные доходы от вкладов и средств, которые находятся в том или ином управлении.

Напомним, Песков за 2020 год заработал на 200 миллионов меньше своей супруги Татьяны Навки. В собственности у представителя Кремля три квартиры, три автомобиля и снегоболотоход.

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