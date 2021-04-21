В Краснодарском крае холодильник насмерть придавил 94-летнего ветерана ВОВ
По всей видимости, пенсионер почувствовал себя плохо, потянул устройство, а выбраться из-под него не смог.
Фото © Pixabay
94-летнего жителя города Ейска Краснодарского края ветерана Великой Отечественной войны Алексея Матвеевича Шарунова в собственной квартире насмерть придавил холодильник. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, несчастный случай произошёл в многоэтажке, где проживал ветеран. Пожилой мужчина на кухне готовил обед. По всей видимости, в какой-то момент Алексей Матвеевич почувствовал недомогание и во время падения потянул на себя холодильник, который в результате рухнул на хозяина. Травмы пенсионера оказались несовместимы с жизнью.
Бездыханное тело мужчины обнаружили родные, которые и сообщили об этом в полицию. Правоохранители уже осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Как пишет издание, Шарунов служил в запасном стрелковом полку. Ветеран награждён почётной медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годы". Свой 94-й день рождения Алексей Матвеевич отметил в кругу семьи 27 февраля.
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