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В Краснодарском крае холодильник насмерть придавил 94-летнего ветерана ВОВ

По всей видимости, пенсионер почувствовал себя плохо, потянул устройство, а выбраться из-под него не смог.

21 апреля 2021, 13:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

94-летнего жителя города Ейска Краснодарского края ветерана Великой Отечественной войны Алексея Матвеевича Шарунова в собственной квартире насмерть придавил холодильник. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, несчастный случай произошёл в многоэтажке, где проживал ветеран. Пожилой мужчина на кухне готовил обед. По всей видимости, в какой-то момент Алексей Матвеевич почувствовал недомогание и во время падения потянул на себя холодильник, который в результате рухнул на хозяина. Травмы пенсионера оказались несовместимы с жизнью.

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Бездыханное тело мужчины обнаружили родные, которые и сообщили об этом в полицию. Правоохранители уже осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как пишет издание, Шарунов служил в запасном стрелковом полку. Ветеран награждён почётной медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годы". Свой 94-й день рождения Алексей Матвеевич отметил в кругу семьи 27 февраля.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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