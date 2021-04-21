В Краснодарском крае холодильник насмерть придавил 94-летнего ветерана ВОВ

94-летнего жителя города Ейска Краснодарского края ветерана Великой Отечественной войны Алексея Матвеевича Шарунова в собственной квартире насмерть придавил холодильник. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, несчастный случай произошёл в многоэтажке, где проживал ветеран. Пожилой мужчина на кухне готовил обед. По всей видимости, в какой-то момент Алексей Матвеевич почувствовал недомогание и во время падения потянул на себя холодильник, который в результате рухнул на хозяина. Травмы пенсионера оказались несовместимы с жизнью.

Бездыханное тело мужчины обнаружили родные, которые и сообщили об этом в полицию. Правоохранители уже осмотрели место происшествия. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как пишет издание, Шарунов служил в запасном стрелковом полку. Ветеран награждён почётной медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годы". Свой 94-й день рождения Алексей Матвеевич отметил в кругу семьи 27 февраля.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень. Аварийный участок во избежание новых жертв оградили.

Авторы