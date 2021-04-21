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МИД: 10 дипломатов США должны покинуть Россию до 22 мая

В ведомстве также анонсировали дальнейшие ответные меры на "последнюю волну незаконных антироссийских санкций".

21 апреля 2021, 13:24
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Заместителю главы американского посольства в Москве Барту Горману, который был вызван в среду в МИД РФ, вручили ноту об объявлении 10 американских дипломатов персонами нон грата. Теперь они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая. Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

Песков рассказал о дальнейшей работе посла США в России

В МИД РФ подчеркнули, что в ближайшее время последуют дальнейшие ответные меры на "последнюю волну незаконных антироссийских санкций США".

Напомним, 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.

Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"

Путин: Ряд стран без повода цепляют Россию, это стало "новым видом спорта"

Сегодня, 21 апреля, в ходе Послания Федеральному собранию президент Владимир Путин также затронул тему международных отношений. По его словам, Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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