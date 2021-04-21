МИД: 10 дипломатов США должны покинуть Россию до 22 мая

Заместителю главы американского посольства в Москве Барту Горману, который был вызван в среду в МИД РФ, вручили ноту об объявлении 10 американских дипломатов персонами нон грата. Теперь они должны покинуть Россию до конца дня 21 мая.

"Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая. Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что в ближайшее время последуют дальнейшие ответные меры на "последнюю волну незаконных антироссийских санкций США".

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