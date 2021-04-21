В Минтруде объяснили, как получить выплату в 10 тысяч рублей на ребёнка-школьника

Чтобы получить выплату в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Принцип социального казначейства предполагает, что от гражданина достаточно одного заявления с реквизитами для перечисления средств, а государство берёт на себя все вопросы межведомственного взаимодействия", — сказал Котяков.

Выплату, подчеркнул министр, получат также семьи, дети из которых пойдут в первый класс в сентябре 2021 года. Возраст ребёнка при необходимости будет уточнён в органах ЗАГС, а сведения о доходах семьи — в налоговой службе и Пенсионном фонде.

Всего на поручение президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в ходе Послания Федеральному собранию, понадобится около 170 миллиардов рублей, добавил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заверила журналистов Лайфа, что у России хватит денег для реализации предложенных Владимиром Путиным выплат. По её словам, они будут осуществляться без задержек.

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