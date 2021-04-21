В ГАИ пообещали послабления на экзаменах для успевших сдать "площадку"
Новое правило распространится на тех, кто до 1 апреля успешно продемонстрировал первоначальные навыки управления автомобилем.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
У будущих водителей, которые успешно сдали "площадку", не станут проверять навыки вождения на городских улицах при сдаче экзамена. Об этом сообщил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг Госавтоинспекции России Николай Гиляков в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Если до 1 апреля вы успешно сдали экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством, то уже на экзамене, который будет проводиться в апреле, те навыки управления транспортным средством, которые проверялись на площадке и были вами успешно продемонстрированы, уже проверяться при проведении практического экзамена не будут", — отметил он.
Напомним, с 1 апреля в России действует новый административный регламент о проведении экзамена на получение водительских прав. Главным изменением при проведении стало то, что проверка начальных навыков управления автомобилем на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь осуществляться не будет.
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