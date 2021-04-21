"Серьёзных опасений нет": Москалькова сообщила о посещении Навального гражданскими врачами

Находящегося в стационаре Владимирской областной больницы для осуждённых Алексея Навального посещали гражданские врачи. Специалисты пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья", — заявила омбудсмен.

По словам Москальковой, Навальному с его согласия продолжают ставить капельницы из питательных смесей. Она запросила заключение врачей и не нашла серьёзных опасений.

Омбудсмен заметила, что осуждённого посещали врачи не из системы ФСИН, а работники медучреждений Владимира. Кроме того, она направила запрос в Генпрокуратуру об организации прокурорского надзора ситуации с допуском медиков к Навальному.

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