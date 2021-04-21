"Серьёзных опасений нет": Москалькова сообщила о посещении Навального гражданскими врачами
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Они обследовали осуждённого, которому с его согласия продолжают ставить капельницы с питательной смесью.
Находящегося в стационаре Владимирской областной больницы для осуждённых Алексея Навального посещали гражданские врачи. Специалисты пришли к выводу, что серьёзных угроз для его здоровья нет, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Вчера Алексея Анатольевича Навального посещали гражданские врачи, четыре врача, которые обследовали его состояние здоровья", — заявила омбудсмен.
По словам Москальковой, Навальному с его согласия продолжают ставить капельницы из питательных смесей. Она запросила заключение врачей и не нашла серьёзных опасений.
Омбудсмен заметила, что осуждённого посещали врачи не из системы ФСИН, а работники медучреждений Владимира. Кроме того, она направила запрос в Генпрокуратуру об организации прокурорского надзора ситуации с допуском медиков к Навальному.
Напомним, условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменили на реальный 2 февраля. По решению суда за решёткой блогер проведёт около двух с половиной лет. Навального этапировали в Покровскую ИК № 2. Журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем, однако уже вскоре он пожаловался на ухудшение здоровья. При этом во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии осуждённого. Вместе с тем США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии. В Кремле угрозы никак не восприняли.