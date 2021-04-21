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Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"

Политику есть что сказать российскому лидеру и с чем обратиться к представителям Кремля, которые якобы "истерически раздувают ненависть к Украине".

21 апреля 2021, 14:28
<p>Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Zuma

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы урегулирования в регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос.

"Безусловно [готов]. Хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлёвским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине", — сказал Кравчук.

"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным

"Путин его живьём сожрёт": Американцы в соцсетях посоветовали Зеленскому "не нарываться" на встречу с Путиным

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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