Кравчук заявил о готовности встретиться с Путиным "хоть сегодня"
Политику есть что сказать российскому лидеру и с чем обратиться к представителям Кремля, которые якобы "истерически раздувают ненависть к Украине".
Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Zuma
Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы урегулирования в регионе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос.
"Безусловно [готов]. Хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлёвским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине", — сказал Кравчук.
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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе. Однако ознакомился ли с ним глава государства, неизвестно, так как он полночи готовился к Посланию Федеральному собранию.
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