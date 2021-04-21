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Беглов рассказал, когда Петербург похорошеет, как Москва при Собянине

В майские праздники город на Неве ждёт туристов, но с одним условием, отметил мэр.

21 апреля 2021, 14:38

Беглов рассказал, когда похорошеет Петербург, как Москва при Собянине. Видео © LIFE

В майские праздники Санкт-Петербург готов принимать туристов, однако забывать о коронавирусных ограничениях не стоит. Об этом Лайфу рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Мы рады всем, кто приезжает, но одно условие — соблюдать необходимые требования Роспотребнадзора", — сказал глава Петербурга.

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На вопрос корреспондента Лайфа о том, когда же Петербург похорошеет так, как в лучшую сторону изменилась Москва при Сергее Собянине, Беглов ответил: "Приезжайте, покажу".

Ранее стало известно, что половину туристов в Петербурге за прошлый год составили москвичи — почти 50% от общего числа путешественников. Кроме того, в город на Неве часто приезжали жители Сибири, Казани, Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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